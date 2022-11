Felipe Corá se desculpa por fala machista na Câmara de Santa Bárbara

Na direção da votação que deve criar a Procuradoria da Mulher na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, o vereador Felipe Corá (Patriota) se desculpou por seu posicionamento na sessão da semana passada, quando mandou que a vereadora Esther Moraes (PL) parasse de “latir” e a chamou de “insignificante”. Isac Motorista (Republicanos) ainda fez mímicas enquanto ela falava.

Corá diz que se arrependeu do que classificou como uma “fala infeliz” quando se dirigiu a vereadora, e alega que no “calor do momento” não teve o controle emocional e se excedeu.

“Não tenho compromisso com o erro, portanto humildemente me retrato pela forma que me referi, estendo esse pedido de desculpas a todas as mulheres que se sentiram de alguma forma ofendidas”, enfatizou.

Felipe Corá afirmou que não tem compromisso com o erro – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Na última sexta, a Procuradoria da Mulher da Câmara de Americana divulgou uma nota de repúdio contra as atitudes. “Manifestamos, por fim, nossa solidariedade a parlamentar Esther Moraes e esperamos que o vereador Felipe Corá faça publicamente pedido de desculpas e que sofra as sanções políticas cabíveis, por tão desastrada fala.”

Nos próximos dias os vereadores de Santa Bárbara devem votar a criação da Procuradoria Especial da Mulher.

O projeto de autoria de Esther Moraes e Kátia Ferrari (PV), com o apoio do presidente da Casa, Joel do Gás (PV), estava previsto para ser analisado na sessão de hoje, mas não entrou em pauta.

De acordo com a proposta, a procuradoria será constituída pela bancada feminina, contando com uma procuradora especial e até três procuradoras adjuntas, designadas pela presidência a cada dois anos.