Feirante de Santa Bárbara morre após acidente de carro em Limeira

Ricardo morava no bairro Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste - Foto: Reprodução - Facebook

O comerciante Ricardo Aparecido Canteiro, de Santa Bárbara d’Oeste, faleceu neste sábado aos 40 anos após sofrer um acidente de carro na cidade de Limeira (SP). Ricardo trabalhava em feiras de Santa Bárbara d’Oeste, como a do bairro Mollon, vendendo frutas e legumes.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), por volta das 17h30 deste sábado, a vítima trafegava pela Rodovia Luís Ometo, na área rural de Limeira, quando perdeu o controle da caminhonete. O veículo capotou e ele não resistiu. O primo do motorista, um jovem de 24 anos, ficou ferido e foi internado. O acidente foi registrado no 2° DP (Distrito Policial) de Limeira, que solicitou perícia do IC e exames de IML para as vítimas.

Irmão da vítima, Reinaldo Canteiro contou que eles tinham ido até o sítio de um irmão em Limeira para entregar mercadorias que tinham sobrado da feira.

“Eu voltei na frente, uns dois minutos. O primo que estava com ele me ligou, falou para voltar, e vi que ele tinha capotado. A caminhonete bateu em mourão pequeno de cerca, amassou a coluna da caminhonete e pegou na cabeça. Deu traumatismo craniano e ele morreu na hora”, contou Reinaldo. “Foi uma tragédia na nossa vida”.

Os três irmãos trabalham em feira desde pequenos, função herdada do pai e do avô. Enquanto Reinaldo atua em Americana, na Banca do Tato, Ricardo ficou com os pontos em Santa Bárbara d’Oeste.

“Conhecemos tudo, Santa Bárbara, Americana e Campinas. Dormíamos embaixo da banca, começou com meus pais, meu avô lá atrás, e nós prosseguimos”, disse Reinaldo.

Ricardo morava no bairro Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele era casado e deixa duas filhas. O corpo foi sepultado neste domingo, às 17h, no Cemitério Jardim dos Lírios.