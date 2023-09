Feira Pet no Tivoli Shopping terá cinco cães para adoção

Acontece nesta quarta-feira (13) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A Feira Pet, como também é conhecida, terá cinco cães disponíveis e será realizada das 19h às 22h, em frente à loja Cobasi.

A ação é realizada em parceria entre o shopping e a ONG (Organização não governamental) SOS Animais. Os animais que estarão na feira são vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos. Eles foram resgatados pela ONG e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara.

Para adotar um dos cães é preciso ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da SOS Animais e assinar um termo de comprometimento com a posse do animal. Aqueles que adotarem irão receber um brinde da Cobasi, assim como descontos na compra do enxoval para o pet.

Animais que estarão na feira são vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos – Foto: Divulgação

Serviço:

Feira de Adoção de Animais