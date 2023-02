Feira noturna de adoção de animais tem nova edição no Tivoli

Se você está pensando em adotar um gatinho ou cachorrinho, o Tivoli Shopping promove nesta quarta-feira (8) uma nova edição da Feira Noturna de Adoção de Animais. Realizada em parceria com a ONG Spasb (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste) – SOS Animais, a ação será realizada dentro da loja Cobasi, das 19h às 22h. Os pets disponíveis para adoção são quatro cachorros e quatro gatos.

Quatro gatos estão entre os bichinhos disponíveis para adoção – Foto: Divulgação

“A causa de proteção de animais é muito importante para nós. Com as feiras noturnas de adoção de pets, em parceria com a ONG SOS, promovemos ações que contribuem para a redução do número de animais abandonados. Eles ganham novas famílias, lares amorosos e passam a ter uma vida mais feliz”, ressalta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Quem pode adotar?

Para fazer a adoção é preciso ter mais de 18 anos. Após passar por uma entrevista com a equipe da ONG e assinar um Termo de Adoção declarando se comprometer com a posse responsável, o candidato a tutor poderá levar o pet para a casa.

“As famílias que chegam para adotar recebem todas as informações necessárias sobre a responsabilidade de ter um animal”, afirma Kátia Ferrari, advogada e voluntária na SOS Animais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455-1798.

Com informações do Tivoli Shopping.