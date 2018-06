Feira gratuita traz soluções para casas e condomínios

O Tivoli Shopping recebe nos dias 28 e 29 de junho a ExpoLar, a segunda edição da feira de condomínios e residências. A entrada é livre. O evento, que tem apoio do Grupo Liberal, ocorre no setor da expansão do shopping, das 14h às 22h.

“Procuramos reunir fornecedores de produtos e serviços de qualidade e reconhecimento no mercado para que os visitantes possam encontrar as soluções que precisam para tornar os seus lares um ambiente mais aconchegante, funcional e seguro.”, afirmam as organizadoras Sandra Bandini e Eliane Barreto.

Segundo a assessoria do evento, cerca de 20 expositores de produtos e serviços participarão da feira, que trará soluções em, internet, administração de condomínios, móveis e decoração, higienização e impermeabilização de estofados, banheiras e spas, ar condicionados, purificadores de água, piscinas, produtos de limpeza, paisagismo, energia renovável, controle de pragas, além de soluções de crédito pessoal e empresarial e outras tendências e novidades para o lar.

“A feira se propõe a estreitar o relacionamento entre fornecedores de produtos e serviços com os quem toma a decisão, ou seja, proprietários de residências, síndicos e representantes do conselho de condomínios”, informa o evento. Foto: Divulgação

Haverá distribuição de brindes e sorteio de um purificador refrigerado de água, oferecido pela São Camilo Purificadores.

Veja a lista das empresas que estarão presentes na ExpoLar

– WWS Segurança

– São Camilo Ar Condicionados/Daikin

– São Camilo Purificadores de Água

– Aqually Banheiras e Ofurôs

– Duratto Produtos de Limpeza

– Sustentare Automação Residencial

– Soleco Paisagismo

– Móveis Sônia

– Idéia Piscinas

– Agathatec Engenharia

– Rafers Recuperação de Pisos

– Villarta Elevadores

– Byteweb

– Tofaneli Tintas

– Sicoob Cocre Cooperativa de Crédito

– Limpadora Carpetex

– Futuro Energias Renováveis

– Associação Paulista de Condomínios

– S/A

– Alliance Administradoras de Condomínios

– DDDRIN.

Serviço

ExpoLar – Feira de Condomínios e Residências

Local: Tivoli Shopping – entrada A (Riachuelo)

Data: Dias 28 e 29 de Junho das 14h às 22h

Entrada gratuita