Feira do Artesanato conta com horário especial natalino e sorteios

Prestigie o carinho dos artesãos e seus produtos. A Feira de Artesanato de Santa Bárbara d’Oeste iniciou, nesta quarta-feira (5), sua edição Especial de Natal. Neste mês, os artesãos preparam produtos para serem sorteados aos clientes. A Feira começou hoje e segue até o dia 22, sempre na Praça Central. Durante a semana, o horário será das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Serão quatro sorteios, os três primeiros com produtos artesanais e o último com doces caseiros, no dia 14 de dezembro, às 10 horas.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Organizada pela Prefeitura e artesãos do Município, serão oferecidas peças decorativas e bijuterias feitas pela técnica de macramê, capim dourado, couro, torção de alumínio e cobre, gravação do nome no arroz, filtro dos sonhos, chinelos customizados, costura criativa e patchwork, trabalhos feitos em crochê, bordado e tricô, fantoches e bonecos de pano, acessórios de cabelo feitos de fitas, trabalhos feitos em EVA, tapetes de fio de malha, vasos de toalha e cimento com arranjos florais, materiais recicláveis e outros, além de um espaço com doces caseiros e bidu/geladinho gourmet.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464.9424 ou na Secretaria de Cultura e Turismo (Rua João XXIII, 61, Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.