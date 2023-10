Feira de empregos reúne cerca de 3 mil pessoas no Tivoli Shopping

Evento começou por volta das 10 horas desta quarta-feira - Foto: Divulgação

Cerca de 3 mil pessoas participaram da 5ª edição da Feira da Empregabilidade que aconteceu no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quarta-feira. O evento foi realizado em parceria com o Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), Consultoria TGRH e Portal Vagas 019. Em 2023 foram 1,2 mil vagas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Já tivemos edições da feira aos sábados e domingos e, neste ano, optamos por realizar a feira durante a semana exatamente para atender quem estava fora do mercado de trabalho e procurando uma recolocação”, explicou o diretor da TGRH, Célio Soares.

Para ele, o resultado foi bastante positivo. “Tivemos um fluxo contínuo desde que iniciamos a Feira, às 10 horas. Muitas pessoas saíram daqui empregadas ou com encaminhamento para vagas.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além das oportunidades de início imediato, empresas participantes aproveitaram a feira para fazer cadastros de reserva e bancos de talentos. Foi realizado, ainda, o preenchimento de vagas para PCD (Pessoas com Deficiência).

“Ficamos muito felizes com os resultados obtidos em mais esta edição e quero expressar minha profunda gratidão a todas as empresas que participaram e ao público que compareceu em grande número”, afirmou a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello”.