Feira de Artesanato de Santa Bárbara começa nesta quarta

A Feira de Artesanato de Santa Bárbara d’Oeste começa nesta quarta-feira (1º) na Praça Central. A ação segue até dia 11 deste mês, exceto no dia 7 de Setembro, feriado do Dia da Independência do Brasil.

Artesãos comercializarão seus trabalhos feitos à mão de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas. Segundo a administração, os atendimentos terão cuidados redobrados devido às medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid-19).

Artesãos comercializarão seus trabalhos feitos à mão – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Confeccionados em diversas técnicas, serão expostas trabalhos feitos em crochê, bordado e pintura (artesã Bernadete Camargo), bolsas, painéis, porta vasos e balanço pet em macramê (Claudia Vieira), bijuterias em macramê, sementes, pedrarias, couro e filtro dos sonhos (Maria Socorro), crochê e bordado, pintura e patchwork (Nilza Catib), peças decorativas e chaveiros em pedrarias (Paulo Couto), acessórios de cabelo feitos de fitas e máscaras de tecido (Silvaneide Sousa), chinelos customizados e bijuterias com pedrarias (Solange Silva) e costura criativa, patchwork e máscaras de tecido (Sonha de Paula), além da venda de doces típicos (Cilas Coutinho). Também serão expostas peças artesanais feitas pelos alunos da APAE Santa Bárbara.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo e-mail cultura@santabarbara.sp.gov.br.

Serviço: Feira de Artesanato de Santa Bárbara

De 1º a 11 de setembro – exceto feriado de 7 de Setembro

Segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas

Sábados, das 10 às 14 horas

Praça Central – entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco