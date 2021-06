Feira de Artesanato começa nesta terça-feira em Santa Bárbara

A Praça Central de Santa Bárbara d’Oeste recebe a partir desta terça-feira (1º) a Feira de Artesanato. Até 12 de junho, artesãos comercializarão seus trabalhos de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas.

Valorizar a cultura do artesanato e os trabalhos manuais, estimular a criatividade e a expressão artística, e fomentar a economia criativa e geração de renda no município estão entre os objetivos do evento.

Horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas – Foto: Divulgação – Prefeitura de Santa Bárbara

Confeccionados em diversas técnicas, serão expostas trabalhos feitos em crochê, bordado e pintura, bijuterias em macramê, sementes, pedrarias, materiais recicláveis e filtro dos sonhos, bijuterias em macramê, sementes, pedrarias, couro e filtro dos sonhos, crochê e bordado, pintura e patchwork, peças decorativas e chaveiros em pedrarias, acessórios de cabelo feitos de fitas e máscaras de tecido, chinelos customizados e bijuterias com pedrarias e costura criativa, patchwork e máscaras de tecido, além da venda de doces típicos.

Também serão expostas peças artesanais feitas pelos alunos da APAE Santa Bárbara. Com a ação, a entidade visa proporcionar oportunidades no mercado de trabalho para as pessoas com deficiências e suas famílias.

Todos os participantes estarão atendendo com cuidados redobrados devido às medidas de prevenção à disseminação do coronavírus (Covid-19). Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo e-mail cultura@santabarbara.sp.gov.br.