Feira de Adoção Pet do Tivoli Shopping passa a ser realizada duas vezes por mês

Evento acontecerá sempre na segunda e última quarta-feira do mês; nesta semana, cinco filhotes de cachorro e cinco gatos buscam um novo lar

Acontece nesta quarta-feira (26) mais uma edição da Feira Noturna de Adoção de Animais, no Tivoli Shopping. A partir de agora, o evento passa a acontecer duas vezes no mês, sempre na segunda e última quarta-feira de cada um – antes, era feito apenas uma vez.



A ação acontece das 19h às 22h, dentro da loja Cobasi

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A ação acontece das 19h às 22h, dentro da loja Cobasi. Ela é feita em parceria com a ONG (Organização Não Governamental) Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste – SOS Animais, com objetivo de incentivar a adoção com responsabilidade e reduzir o número de animais abandonados.

Estarão disponíveis para adoção cinco filhotes de cachorro e cinco gatos, que são vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos. Todos foram resgatados pela ONG e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Para realizar a adoção, é necessário ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e assinar um termo de compromisso com a posse do animal adotado.