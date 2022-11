Feira das Nações de Santa Bárbara terá pratos típicos de 15 países

Celebração acontece entre amanhã e domingo, com entrada gratuita, no Complexo da Usina

A tradicional Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste, realizada pela 1ª vez em 1983, está de volta para a sua 30ª edição, após quatro anos de interrupção. O evento acontece entre amanhã e domingo, no Complexo da Usina Santa Bárbara, e contará com barracas com comidas típicas de 15 países.

“Há um apelo emocional da população com esse evento. Então, a sua realização é sempre muito importante para a nossa cidade, porque ele carrega toda essa tradição e simbolismo”, destacou Evandro Felix, secretário de Cultura.

Secretário diz que data foi escolhida próxima de feriado para atrair o público – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

Cada entidade assistencial credenciada para a feira ficará responsável por preparar um prato de determinado país. Entre as comidas do evento estão o joelho de porco, da Alemanha, e o arroz jollof com kebab, da barraca de nações africanas.

“É uma forma de agregar renda de uma maneira social, ajudando essas entidades assistenciais. Há um empenho muito grande dessas instituições para a elaboração do cardápio”, disse Evandro.

O espaço da praça de alimentação será compartilhado por todas as nações. A expectativa é de que 30 mil pessoas participem da feira nos três dias, assim como aconteceu em 2018.

“Nós escolhemos uma data próxima de um feriado prologado para que o público pudesse vir para Santa Bárbara para curtir esse evento. A expectativa é que não só o barbarense visite, mas também pessoas de toda a região.”

Além das opções gastronômicas, o festival ainda contará com atrações de artes, dança, peças e shows musicais. Um galpão será adaptado para montar uma sala de espetáculos.

Algumas intervenções culturais estão sendo preparadas para as áreas comuns. A entrada será gratuita. O visitante pagará apenas pelo o que consumir no local, como os pratos típicos.

Portugal (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste): porção de bolinho de bacalhau

China (Santa Casa de Misericórdia – Hospital Santa Bárbara): frango xadrez

Síria (Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste): kibe frito recheado

Chile (Amev – Associação Assistencial para Melhoria de Vida): empanadas

França (Guarda Mirim de Santa Bárbara d´Oeste): crepe francês (salgado e doce)

Brasil (Associação Vinde a Luz): vaca atolada

Japão (APNEF – Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara): yakisoba

Estados Unidos (Serviço de Assistência Social – Meimei): cheese burger

Nações Africanas (Centro Espírita Maria Goretti): arroz jollof com kebab

Argentina (APAE): arroz carreteiro

Espanha (Amobam): churros de chocolate ou doce de leite

Turquia (Serviço Social em Promoção a Cidadania Imaculada Conceição): kebab

México (Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso): burrito simples

Alemanha (Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste): joelho de porco à moda alemã

Itália (Creche Papa João Paulo II): talharim fresco ao sugo