Feira das Nações de Santa Bárbara terá Melim, Dudu Nobre e Maria Cecília & Rodolfo

Feira das Nações em Santa Bárbara chega a sua 31ª edição em 2023 - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

As atrações musicais da 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste foram divulgadas nesta sexta-feira (22). Tocarão no evento Dudu Nobre, Melim e Maria Cecília & Rodolfo. A festa ocorre nos dias 10, 11 e 12 de novembro, com entrada gratuita, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Além das atrações principais, a programação do evento contará ainda com apresentações de atrações e intervenções de grupos da cidade e região, além das experiências gastronômicas de diversos cantos do mundo de 11 entidades do município.

A festa foi assunto do prefeito Rafael Piovezan durante participação na rádio Santa Bárbara (FM 95,9), da prefeitura, nesta sexta.

“Mais uma vez vamos trazer um grande evento em um espaço destinado às famílias, com divertimento, muita música e boa gastronomia, no Complexo Usina Santa Bárbara – que se tornou referência e se consolidou com a abertura dos barracões”, comentou Piovezan.

“Eu não tenho dúvida que esses três grandes nomes vão encantar o público em novembro. Todo mundo convidado para se divertir e poder aproveitar um ambiente muito bem organizado e qualificado, com toda a segurança e tranquilidade”, complementou o prefeito.

Evento

A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização da prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo.

Realizada pela primeira vez em 1983, a feira celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade.

Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara, a Feira das Nações também resgatará a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros, segundo a prefeitura.

Saiba mais sobre as atrações

Dudu Nobre (10 de novembro)

Dudu Nobre é um dos artistas mais respeitados da música popular brasileira. Hoje compositor e cantor consagrado, Dudu teve o primeiro contato com instrumentos musicais ainda na infância. Em 2022 lançou o CD “Sambas de exaltação RJ”, com 15 sambas extra-oficiais de escolas de samba do Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ) e da Baixada Fluminense (RJ).

O sambista Dudu Nobre – Foto: Divulgação

Melim (11 de novembro)

Nascidos em Niterói, os irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi formam a Melim. Donos de diversas músicas de sucesso no Brasil, como “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer”, “Gelo” e “Eu Feat. Você’, eles se aventuram na música desde cedo. Uniram-se para cantar em um festival, e, desde então, nunca mais se separaram.

A banda Melim – Foto: Divulgação

Maria Cecília & Rodolfo (12 de novembro)

Eles formam o único casal do sertanejo. De Campo Grande (MS), tornaram-se grandes estrelas da música e conheceram o gosto do sucesso ainda muito novos e com pouco tempo de carreira. O novo balanço e as letras diretas e atuais os tornaram precursores do movimento chamado “sertanejo universitário” – que definitivamente transformou o mercado, com hits atrás de hits e uma legião de fãs por todo o Brasil.

A dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo – Foto: Divulgação

31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 10 de novembro, sexta-feira, das 19 às 23 horas

– Dudu Nobre

Dia 11 de novembro, sábado, das 12 às 23 horas

– Melim

Dia 12 de novembro, domingo, das 12 às 22 horas

– Maria Cecília e Rodolfo

Local

Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida