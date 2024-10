Feira das Nações de Santa Bárbara terá 60 pratos de 13 países diferentes; veja o cardápio

Evento ocorre entre os dias 8 e 10 de dezembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, com shows de Jeito Moleque, Michel Teló e Gilsons

A 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste vai oferecer 60 opções gastronômicas de 13 países diferentes entre os dias 8 e 10 de dezembro, no Complexo Usina Santa Bárbara. O cardápio foi divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (11) – veja abaixo. A entrada é gratuito

As nações representadas são Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México, Portugal e Reino Unido.

Os pratos serão preparados pelas seguintes entidades, selecionadas via edital de chamamento: Associação Cidadão e Cidadã de Direito, Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Amobam (Associação de Moradores do Bairro Mollon), Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Associação Vinde à Luz, Centro Espírita Batuíra, Centro Espírita Maria Goretti, Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II, Guarda Mirim, Rotary Club Progresso, Hospital Santa Bárbara, Serviço de Assistência Social – Meimei e Serviço Social em Promoção a Cidadania Imaculada Conceição.

A feira também contará com shows musicais, apresentações de danças típicas dos países homenageados na edição, sustentabilidade e intervenções artísticas. O palco terá como atrações principais Jeito Moleque, no dia 8; Michel Teló, no dia 9; e Gilsons, no dia 10.

Os portões abrem às 19h no primeiro dia, uma sexta-feira, às 16h no sábado e ao meio-dia no domingo. A programação completa será divulgada em breve pela organização. O evento tem realização da prefeitura e do Governo de São Paulo.

Confira o cardápio:

Argentina (Associação Vinde à Luz)

Choripan: pão, linguiça, queijo e molho artesanal

Bondiola: pão, paleta suína, queijo e molho artesanal

Chuleta: carne bovina com osso grelhada, purê de batata e molho artesanal

Espeto de carne, frango, kafta e linguiça

Alfajor

Chuleta, um dos pratos argentinos – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Alemanha (Centro Espírita Maria Goretti)

Eisbein – joelho de porco a moda alemã, acompanha: batata bolinha temperada, Frikadellen, Cervelá Salad e fatias de pão

Frikadellen: bolinha de carne bovina, suína, bacon e cebola

Cervelá Salat – Salsicha Cervelá em rodelas no vinagrete e batata bolinha temperada

Strudel de maçã

Eisbein será um dos pratos da barraca alemã – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Brasil (Rotary Club – Progresso)

Lanche de pernil completo: pão, pernil desfiado, alface, vinagrete e queijo

Porção de coxinhas (7 unidades)

Pudim de tapioca

Feijão tropeiro (porção individual): feijão de corda, calabresa, bacon e farinha de mandioca

Açaí pote 300 ml (2 adicionais)

Açaí pote 500 ml (3 adicionais)

Açaí pote 700 ml (4 adicionais)

Lanche de pernil, uma das opções brasileiras – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Chile (Apae)

Empanada de carne, frango, queijo e queijo com cebolinha verde

Espeto de carne com pimentão vermelho, tomate e cebola

Espeto de frango com pimentão vermelho, tomate e cebola

Empanada, um dos pratos chilenos – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

China (Amobam)

Tanghulu (espeto de frutas): morango, uva, maçã e misto

Biscoito da sorte

Pastel de carne, pizza e queijo

Tanghulu será um dos pratos da China – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Espanha (Serviço de Assistência Social – Meimei)

Porção de churros espanhol (6 unidades)

Churros tradicional: recheios doce de leite ou chocolate

Churros de Nutella

Croquetas espanholas (10 unidades): 5 carne e 5 de presunto e queijo

Porção de patatas bravas: com páprica picante e molho agridoce

Bocadillo de chorizo: pão baguete, molho de alho, rúcula, queijo mussarela e linguiça de chorizo

Barraca espanhola terá churros – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Estados Unidos (Serviço Social em Promoção a Cidadania Imaculada Conceição)

Combo Americano: hambúrguer e batata frita

Burguer U.S.A.: pão, 2 hambúrgueres e mussarela

Batata frita

Hot Dog: pão, 1 salsicha, molho de tomate, purê de batata e batata palha

Milk Shake: Chocolate com Nutella, morango e ninho trufado

Burguer U.S.A., uma das atrações dos EUA – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

França (Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança)

Crepe francês salgado – Grande

Crepe francês doce – Pequeno

Crepe francês doce – Grande

Batata canoa frita com creme de queijo (Des Frites Au Fromage A Lá Creme)

Barraca francesa terá crepe – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Itália (Guarda Mirim)

Lasanha colonhesa: massa, molho bolonhesa e queijo mussarela

Lasanha 4 queijos: massa, queijos: brie, mussarela, gorgonzola e catupiry e molho branco

Talharim ao molho sugo (base de tomate)

Talharim ao molho bechamel (molho branco, a base de leite, manteiga e noz-moscada)

Talharim a bolonhesa (ragu de carne e molho de tomate)

Pizza proto de calabresa, frango, margherita, abobrinha e portuguesa

Sorvete italiano – Casquinha: baunilha, chocolate e mista

Sorvete italiano – Cascão trufado de Nutella ou doce de leite, com massa de baunilha, chocolate ou mista

Barraca italiana terá talharim – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Japão (Hospital Santa Bárbara)

Pastel de carne, queijo e pizza

Temaki Hot

Barca: 2 niguiri salmão, 2 niguiri de peixe branco, 2 niguiri skin, 4 uramaki grelhado salmão cream cheese, 2 hossomaki salmão e 2 hossomaki kani e manga

Um dos pratos da barraca japonesa – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

México (Associação Cidadão e Cidadã de Direito)

Taco (2 unidades)

Burrito de carne ou frango

Nacho

Churros

Paleta Mexicana

Taco é um dos pratos do México – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Portugal (Centro Espírita Batuíra)

Bolinho de bacalhau

Batata portuguesa no palito

Salsicha portuguesa no palito

Queijo assado

Pastel de belém (unidade)

Pastel de belém (6 unidades)

Pastel de belém, um dos pratos portugueses – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Reino Unido (Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II)

Fisgada and Chips: tiras de tilápia com batata frita (serve 2 pessoas)

Batata Canoa (serve 2 pessoas)

Lanche Elizabeth ll: pão, frango preparado com molho inglês, curry, e maionese

Lanche O Inglês: pão de brioche, 90 gramas de smash de carne, queijo cheddar e maionese