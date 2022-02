Fechamento de sala gera reclamação em escola de Santa Bárbara

Turma do ensino fundamental de escola estadual no Jardim Esmeralda estaria ameaçada

A intenção do dirigente de Ensino de Americana e região, Haroldo Ramos Teixeira, em fechar uma turma do ensino fundamental da Escola Estadual Professor José Domingues Rodrigues, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, motivou a realização de um abaixo-assinado com 120 nomes de pais que apoiam a coordenadora da unidade, Esther Vieira, que se diz contrária a decisão.

“Hoje, essa turma tem 18 alunos. Caso o fechamento ocorra, ficariam entre 25 e 26 estudantes em cada turma, o que não seria bom tendo em vista que ainda estamos em pandemia e esta faixa etária demanda muita atenção, pois eles estão em processo de alfabetização e possuem dificuldades para escrever nas linhas do caderno, para usar o próprio caderno, colar, etc”, argumenta a coordenadora.

Segundo Esther, a abertura da turma foi autorizada pelo próprio dirigente. “Ele [Haroldo] alega que são poucos alunos. Estão frequentando de 17 a 18. Algumas mães pediram transferência para escolas municipais, mas estão voltando atrás, ou seja, querem manter os filhos aqui [na escola]”, afirma.

A coordenadora argumenta ainda que caso a sala seja fechada, os estudantes que já haviam se familiarizado com os professores terão que passar novamente pela fase de adaptação e também ser novamente avaliados pelos professores para que eles identifiquem os seus saberes e fase da aprendizagem em que estão.

“Se esse fechamento ocorrer, passaremos de uma escola estruturada para uma escola desestruturada, em um momento tão delicado, que exige foco na recuperação dos estudantes que já foram demasiadamente prejudicados em todas as dimensões (cognitiva, emocional e física) diante da pandemia”, destaca.

O LIBERAL questionou a Secretaria de Estado da Educação sobre o caso, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.