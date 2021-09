Fechado há seis meses, Centro de Saúde 2 reabre nesta quarta em Santa Bárbara

Local volta a atender com novidades – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

Fechado há seis meses para finalização de obras, o Centro de Saúde 2 será reaberto nesta quarta-feira (8), em Santa Bárbara d’Oeste.

O local abriga também a UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. Jeber Juabre, da Vila Linópolis, um dos postos de saúde mais tradicionais da cidade.

O anúncio do fim das obras do Centro de Saúde 2 foi feito pelo prefeito Rafael Piovezan (PV), nas redes sociais, nesta segunda-feira (6), que destaca que o local estará de cara nova.

“Fizemos grandes mudanças na unidade para atender da melhor maneira possível a população, tornando o ambiente mais acolhedor e melhor organizado”.

De acordo com o prefeito, serão feitas na unidade: consultas médicas, atendimentos de enfermagem, dispensação de medicamentos, atendimentos odontológicos, exames, vacinação, entre outros serviços.

“Esse cuidado e atenção com a saúde sempre foram e serão prioridades. Temos grandes desafios na área, mas com muito trabalho, vamos superando-os um após o outro”, escreve Piovezan na postagem.

“Sabemos como era antes, e mais importante o caminho de dedicação que deve ser trilhado para que se torne aquilo que os barbarenses merecem”, finaliza o chefe do Executivo.

Os atendimentos no Centro de Saúde 2 foram suspensos em março deste ano, para concluir as obras no local, que ocorrem desde o ano passado. Com a suspensão, os atendimentos na Vila Linópolis foram transferidos para outras unidades de saúde.

Agora, a partir de quarta, voltam ao normal na unidade do Centro de Saúde 2.