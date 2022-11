Fazendo a história em Santa Bárbara d’Oeste

O Centro de Memórias de Santa Bárbara d’Oeste recebe, diariamente, muitos pesquisadores e curiosos sobre a história da formação das cidades da região. Ao chegar no local, é possível ver uma placa que faz referência a uma homenagem a Antonio Carlos Angolini, que empresta o nome ao Centro desde 2011.

O tributo não foi feito à toa. As prateleiras do estabelecimento justificam a importância de Angolini, que tem 76 anos, sendo pelo menos 50 deles dedicados ao resgate da memória regional. Mas só uma visita à casa do pesquisador, no distrito de Tupi, em Piracicaba, dá a real dimensão do acervo. São quatro cômodos da residência com prateleiras, estantes e armários lotados de artigos que contam, com detalhes, a história da região.

O historiador Antonio Angolini com parte de seu acervo histórico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Eu guardo tudo: livros, recortes de jornal, jornais inteiros, fotos que eu consigo com outras pessoas, documentos. Se me perguntarem alguma coisa, eu não posso só falar o que aconteceu, tenho também que provar”, afirma Angolini.

Por quase 1h, a reportagem do LIBERAL foi apresentada pelo historiador a livros e documentos relacionados a locais como Caiubi, Santo Antônio do Sapezeiro, Tupi, Carioba, Villa Americana, Estação Santa Bárbara, Usina Santa Bárbara, Círculo Italiano, Limparianos, bem como registros sobre o escotismo na região e um álbum do censo de Santa Bárbara em 1940 – que Angolini exibe como uma joia rara.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os arquivos estão separados em centenas de pastas por assunto e por ano e em breve estarão disponíveis para consulta no Centro de Memórias, já que o pesquisador irá doar todo o acervo. O processo de transferência do conteúdo começou nesta semana.

“Não faço ideia do quanto eu tenho aqui. Eu não posso doar tudo de uma vez porque é muita coisa. Tenho que organizar certinho por assunto para o pessoal do Centro, senão eles vão ficar perdidos”, conta o pesquisador.

“Daqui a pouco se eu morro, vão fazer o que com tudo isso? Da minha família, ninguém se interessa. Então, eu tenho que doar agora e eu gosto de doar, mais pessoas têm acesso”, completou.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Nem mesmo a família escapa do anseio em resgatar a memória. Angolini tira foto de todos os membros, inclusive das empregadas, e guarda documentos e dados biográficos. Tudo para garantir que cada fragmento fique para a posterioridade.

“As pessoas vão saber quem foram os Angolini e quem foi Antonio Carlos Angolini, que dá nome ao Centro”, diz o historiador.

“Não devemos passar a vida em brancas nuvens. Você tem que viver de forma que quando morrer, as pessoas sintam saudades e você deixe um legado. Então, eu fui fazer um trabalho que pudesse marcar a minha passagem na Terra.”

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

CENTRO DE MEMÓRIAS

Angolini já tem um legado vivo em Santa Bárbara. O cuidado do Centro de Memórias com a história do município é algo a ser destacado e teve influência direta do pesquisador.

Todo documento que é doado ao local fica um período em quarentena, é higienizado e é catalogado por tipo de material. A equipe do Centro faz uma pesquisa para identificar o objeto. Depois, é disponibilizado ao público para pesquisa, algo que é encorajado pelos responsáveis do projeto.

“Nós estamos em um trabalho de fomentar esse tipo de pesquisa, porque isso se perdeu com o tempo. As pessoas atualmente entram na internet e encontram até mesmo informações incorretas ou controvérsias. Nós queremos que as pessoas voltem a ter contato com os documentos históricos”, conta Natália Novaes, de 41 anos, coordenadora do Centro.

“Sempre que as pessoas me perguntam ou consultam os documentos, eu fico feliz. É sinal que eu provoquei isso nessas pessoas. Provoquei essa sede por conhecer a história”, diz Angolini, que ainda completa. “Todos nós somos responsáveis pela história. E nossa história reflete nas cidades de hoje.”

O público pode doar para o Centro de Memórias qualquer espécie de material referente a história das cidades da região. O local funciona na Rua João Lino de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h.