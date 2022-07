Vestido de palhaço, homem é preso após atear fogo no carro do pai da ex e ameaçá-la

Um homem de 30 anos foi preso após, fantasiado de palhaço, colocar fogo no carro do pai da ex-mulher e ameaçá-la. As agressões ocorreram na noite desta segunda-feira (11), no Jardim Adélia, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 19h40, o homem chegou na residência da mulher e queria levar o filho de nove anos com ele, porém, segundo uma das vítimas, aquela não era a data determinada em decisão judicial. Além disso, o detido ameaçava ficar com a criança definitivamente, mesmo sem esse tipo de guarda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por esse motivo, ainda de acordo com o registro policial, o homem e a mulher passaram a discutir e em determinado momento, ele pegou dois galões de gasolina e ateou fogo no carro do ex-sogro, um Corsa, e depois fugiu a pé.

Vizinhos contiveram as chamas e a PM foi acionada. As vítimas, a ex-esposa e seu pai, passaram os detalhes aos policiais e informaram que ele estava fantasiado de palhaço, inclusive com maquiagem do personagem.

Diante dos fatos, os PMs fizeram buscas e, na Avenida São Paulo, nas proximidades com a Avenida da Amizade, encontraram o suspeito. Ao ser abordado ele confessou o incêndio no veículo.

Levado ao plantão policial ele voltou ameaçar e ex mulher, dizendo que “iria falar com os irmãos na cadeia para darem um jeito nela”. O homem foi autuado em flagrante por ameaça, deteriorar coisa alheia e causar incêndio. As vítimas, pai e filha, foram orientadas quanto ao prazo decadencial para representarem a queixa criminal.