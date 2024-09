Evento ocorre às 17h desta quinta-feira (5), no Estádio do União Barbarense; candidatos já retiraram as senhas

Muitas famílias que se inscreveram para o sorteio de 372 apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), em Santa Bárbara d’Oeste, estão fazendo planos para se livrarem do aluguel e realizarem o sonho de ter um imóvel próprio.

O evento ocorre às 17 horas desta quinta-feira (5), no Estádio do União Barbarense. As moradias populares estão sendo construídas na região do Conjunto Habitacional Roberto Romano.

É o caso da dona de casa Letícia Carolina Dias da Silva, 28, que busca um lar para o marido e os cinco filhos. Eles vivem de aluguel no Jardim das Laranjeiras.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Meu marido é operador de cremalheira e eu fico em casa para cuidar dos meus cinco filhos, entre eles tem a minha filha com paralisia cerebral. A chance de ter o apartamento será a oportunidade de finalmente poder pagar por algo que será nosso”, diz.

Distribuição de senhas aconteceu nesta quarta-feira (4) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O ajudante geral José Alves da Silva Filho, 64, mora no Jardim Pérola e trabalha em um depósito de bebidas.

Com salário mensal de R$ 1,6 mil, ele paga mais de R$ 800 entre aluguel, além de despesas de água e energia elétrica. “Sobra muito pouco para passar o mês. Espero conseguir realizar meu sonho de ter um cantinho meu.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Após dez anos de casamento, a técnica em enfermagem Nelita da Silva Cardoso Fumagalli, 50, e a esposa Leila Cardoso Fumagalli, 48, que trabalha como motorista de aplicativo, pretendem conseguir o apartamento próprio.

Atualmente, ambas moram em uma casa de aluguel na Cidade Nova. “Já retiramos a senha e agora só nos resta esperar”, afirma Nelita.

Se depender da vontade da ajudante de cozinha Rosemeire Benedita Junqueira da Silva, 62, ela espera ser sorteada para conseguir sua moradia própria.

“Meu marido trabalha de jardineiro e moramos de favor, em uma casa no bairro Santa Alice. Quero conseguir realizar meu desejo de morar em algo meu.”

Apartamentos

Segundo a CDHU e a prefeitura, os apartamentos terão dois dormitórios, sala de estar, cozinha, banheiro e lavanderia, distribuídos em 47 m2 de área útil.

Do total de unidades, 27 são destinadas a famílias com pessoas com deficiência, 19 para idosos, nove para policiais e agentes penitenciários e 12 para indivíduos sozinhos.

Outras 20 unidades estão reservadas para moradores de áreas de risco. As demais serão distribuídas para a população em geral, sendo 188 unidades para famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos, 59 para renda de 3,01 a 5 salários e 38 para renda de 5,01 até 10 salários.