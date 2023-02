Familiares lamentam morte de promotora de vendas atingida por criminosos em fuga

Bandidos fugiam da Polícia Militar quando atingiram a moto de Fulvia Tatiane Casimiro Ramos, que morreu no local; enterro foi nesta tarde

Fulvia foi velada por familiares e amigos no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

Familiares da promotora de vendas Fulvia Tatiane Casimiro Ramos de 40 anos, moradora de Santa Bárbara d’Oeste, lamentaram a morte da mulher, durante velório ocorrido nesta quarta-feira (15), no Velório Municipal da cidade. Ela faleceu nesta terça-feira (14), após ter a sua moto atingida por um carro em fuga, na cidade de Limeira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo amigos e familiares, Fulvia trabalhava como promotora de vendas em supermercados de Limeira e esta seria sua última semana fazendo essa rota, pois seria transferida para Santa Bárbara.

O LIBERAL apurou que Fulvia morou em Limeira com seu ex-companheiro por pouco mais de um ano, mas retornou para casa de sua mãe, no Cidade Jardim, há quatro meses, após o término do seu relacionamento.

Melissa Possenti, uma das filhas da vítima, lamentou a perda da mãe e, junto com amigos e familiares, preparou um vídeo com diversas fotos para homenageá-la durante o velório. “O que fica agora é a saudade dessa mulher maravilhosa”, afirmou.

Fulvia morreu ainda no local da batida – Foto: Reprodução / Facebook

Alessandra Pércio, de 37 anos, exaltou a personalidade da vítima com quem tinha uma amizade a mais de cinco anos. “Ela era muito extrovertida, demonstrava amor com palavras e ações e tinha sede em viver intensamente”, contou ao LIBERAL.

Vizinha da Fulvia, Mária de Fátima Skarrella, de 67 anos, contou que a promotora era muito trabalhadora, uma boa mãe e uma boa filha.

Fulvia deixa três filhas, de 11, 19 e 21 anos, além de uma neta. O corpo da promotora de vendas foi velado no Velório Municipal Berto Lira e o sepultamento ocorreu no Cemitério da Paz, ambos em Santa Bárbara.

Acidente. Promotora de vendas morreu após um acidente em que teve sua moto, uma Honda Biz, atingida por criminosos que fugiam da polícia militar em um Honda HRV.

Com a batida, Fulvia foi arremessada a uma distância de 25 metros e morreu no local. Na sequência os policiais conseguiram prender a dupla que ocupava o veículo.

Durante buscas no carro dos criminosos foram encontrados 93 porções de maconha, 61 microtubos de cocaína e R$ 4.116,00 em dinheiro. A PM constatou ainda que o veículo foi roubado no Rio de Janeiro. A dupla foi presa e autuada por tráfico de drogas, receptação e homicídio culposo.