Familiares e amigos alegam inocência, protestam e pedem soltura de detido por morte de policial

Familiares e amigos do jovem João Vitor Gobeti, de 21 anos, fizeram na tarde deste domingo (21) uma manifestação pacífica pelas ruas do Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, pedindo a soltura do rapaz, detido por suspeita de participação na morte do policial militar Leandro Barbosa, na última sexta-feira (19).

Segundo o advogado de João Vitor, Gustavo Mayoral, ele não foi identificado por uma testemunha ocular do caso, cuja identidade é mantida em sigilo pelas autoridades, e até mesmo os outros dois detidos, que confessaram participação no crime, alegam que o jovem não participou.

Manifestação pede a soltura de João Vitor Gobeti, de 21 anos

“A testemunha que presenciou os fatos descreveu os quatro participantes no infeliz episódio da morte do policial, dando inclusive nome aos envolvidos. Dois foram mortos e três presos. Dois dos detidos assumiram o crime e disseram que João não participou. Um inocente está preso e a defesa pode provar todo o alegado”, disse Mayoral ao LIBERAL.

Apesar de o defensor citar duas mortes no caso, até o momento só foi divulgada uma morte, a de Luís Gustavo Cotrim, de 37 anos, conhecido como “Satã”, que ocupava o cargo chamado “disciplina” no PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele foi baleado e morto na sexta, após confronto com policiais no bairro São Francisco 2, também em Santa Bárbara.

Manifestação foi realizada na tarde deste domingo, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara – Foto: Arquivo Pessoal / Reprodução

Ainda segundo o advogado, mesmo diante das argumentações sobre a situação de seu cliente, durante audiência de custódia a prisão dele foi mantida, o que motivou a manifestação deste domingo.

O caso

O policial militar Leandro Barbosa, do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), foi sepultado na tarde de sábado (21). Ele morreu na sexta, após ser baleado no Condomínio Residencial Amoreiras, no Parque Residencial do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, após ir ao local para negociar a compra de uma motocicleta.

João Victor foi detido no Conjunto Roberto Romano, junto com Vinicius da Silva Nogueira, de 25 anos; e Wilson Ribeiro da Costa, de 57. Estes dois últimos teriam confessado o crime e Vinicius, inclusive, alegou ter realizado dois disparos contra o policial e disse que fugiu com Wilson, conhecido como Jacaré, que seria “auxiliar de disciplina” do PCC.