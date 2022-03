Família reclama de contas de água de mais de R$ 5 mil em Santa Bárbara

Justificativa do DAE seria um vazamento na rede que os moradores garantem que não existe de forma alguma

Ana Julia com os valores acumulados das contas que ultrapassam o total de R$ 16,5 mil - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Uma família que mora na Rua das Violetas, no Jardim Panambi, em Santa Bárbara d’Oeste, reclama que há mais de um ano recebe contas de água do DAE (Departamento de Água e Esgoto) que ultrapassam o valor de R$ 5 mil por mês. A justificativa seria um vazamento na rede que os moradores garantem que não existe de forma alguma.

De acordo com Ana Julia de Araújo Neto, de 20 anos, moradora da residência, o problema começou em janeiro do ano passado quando a família se mudou para o imóvel. Quando as contas começaram a chegar, ela relata que procurou a autarquia, momento que foi informada que o problema era algum vazamento na casa.

“Eles me disseram que o que acontece do portão para fora da minha casa é problema deles. O que acontece do portão para dentro da minha casa, o problema é meu. Nós que temos que resolver e temos tentado”, explicou.

Ana Julia conta que ela e os pais já contrataram três empresas especializadas em vazamentos e nenhuma delas constatou o problema. Ainda de acordo com a jovem, o DAE sugeriu que eles mudassem a estrutura atual para encanamento aéreo, como forma de tentar solucionar, mas nada foi resolvido. “Por fim, ficamos sem água e precisamos fazer um acordo com todas as contas que tinham vindo. Estamos pagando R$ 18 mil, ainda tem mais uma conta de R$ 5 mil e outra de R$ 16,5 mil”, relatou.

Para tentar ajudar na resolução e, quem sabe, reaver o dinheiro gasto, a família contratou um advogado para que comprove que não há vazamento na casa por meio dos laudos emitidos pelas empresas.

O DAE foi questionado sobre o problema e informou que todos os procedimentos protocolares para averiguação de vazamentos são cumpridos à risca. O órgão ressaltou ainda que realizou uma vistoria no local, no hidrômetro, e orientou ao morador para que verificasse a ocorrência de um vazamento interno.