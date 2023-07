‘Família é investigada porque foi fotografada’, diz advogado

Alex Zanatta, Roberto Mantovani e Andréa Munarão foram apontados pela polícia como os responsáveis pelo episódio de hostilidade e agressão - Foto: Reprodução

O advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho, que defende a família de Santa Bárbara d’Oeste investigada por supostas agressões – físicas e verbais – à comitiva do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em Roma, na Itália – disse nesta segunda-feira que o grupo só é investigado porque foi fotografado durante a confusão. Andreia e Roberto Mantovani, além do genro deles, Alex Zanatta Bignotto negam as acusações.

“Os assessores do ministro poderiam facilmente filmar, se houvesse algum tipo de ofensa ou agressão, e isso não aconteceu. Eles foram colocados sob investigação porque foram fotografados no meio da confusão”, disse o defensor.

Alex foi ouvido nesta segunda pela PF na delegacia da corporação, em Piracicaba. O casal Mantovani deve prestar depoimento hoje. “O depoimento dele [Alex] foi esclarecedor. Eu tenho certeza que os demais vão comprovar a inocência de todos”, completou o advogado.

CASO. Moraes estava no país europeu para uma palestrada no Fórum Internacional de Direito. De acordo com a PF, no Aeroporto de Roma uma mulher chamou o ministro da suprema corte de “bandido, comunista e comprado”. Um homem teria “feito coro” com as ofensas e um terceiro indivíduo agredido fisicamente o filho do ministro.

Ao chegarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Roberto, Andreia e Alex foram apontados pela Polícia Federal como autores dos atos hostis contra o integrante do STF. O inquérito contra eles investiga crimes contra a honra e de ameaça.

Segundo o Código Penal, crimes cometidos por brasileiros em território estrangeiro são investigados e processados no Brasil.

Para auxiliar nas investigações, o Ministério da Justiça solicitou às autoridades italianas que preservem as imagens registradas pelas câmeras do terminal. O processo é conduzido pelo DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional) do órgão.

POLÍTICA. Mantovani foi candidato a prefeito de Santa Bárbara em 2004, pelo PL, e recebeu 10,3 mil votos, terminando a disputa eleitoral em quarto lugar.

Atualmente, ele é filiado ao PSD, partido que tem ministérios no governo Lula (PT) e secretarias no governo de São Paulo, comandado pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.