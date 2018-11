Família e amigos protestam contra ‘negligência’ em Santa Bárbara

Parentes e amigos da família de Maria Eduarda de Araújo Pigatto, 10, morta no último dia 7 após ser picada por um escorpião em Santa Bárbara d’Oeste, protestaram na noite de ontem contra o que chamam de negligência. Cerca de 30 pessoas se reuniram na Praça da Imigração com camisetas em homenagem à menina, e depois caminharam até o Tivoli Shopping.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Duda, como era chamada, ficou 1h45 no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano e não recebeu o soro antiescorpiônico, que não está disponível na cidade – o remédio foi solicitado a Americana, mas só 1h02min depois que a menina chegou à unidade. Quando o soro estava a caminho, Duda morreu. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste diz que prestou atendimento correto.

“Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Eu não quero para ninguém, para nenhuma mãe passar o que eu estou passando, meu Deus. A minha filha tinha tantos planos, tantos sonhos, e tiraram da minha filha, por causa de quê? Por causa de um soro, de negligência do governo”, lamentou Luana de Araújo, 35, mãe de Duda, em meio a lágrimas.