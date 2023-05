Família de jovem queimado fala em negligência: ‘O Estado matou meu irmão’

A irmã do jovem Higor Francisco, de 26 anos, que morreu após aguardar por uma vaga em um hospital de queimados, criticou a demora para que o governo estadual conseguisse uma vaga. Para a família, o caso é de negligência.

“O Estado matou meu irmão, ele não morreu, ele foi assassinado. O médico falou que se ele estivesse em um hospital de queimados desde o início, teria uma chance”, lamentou Beatriz Francisco.

Beatriz mostra foto junto com o irmão: ela culpa demora em transferência pela morte – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Higor aguardava vaga em um hospital especializado em queimados há seis dias. Ele estava internado no Hospital Santa Bárbara. A Justiça, inclusive, já havia determinado que o Estado providenciasse uma vaga, que só foi definida na noite desta quarta-feira, no Hospital Irmãos Penteado, em Campinas.

Na madrugada desta quinta, Higor morreu durante a transferência. Segundo Beatriz, o irmão teve uma parada cardíaca antes e depois de chegar ao hospital.

Higor teve 50% do seu corpo queimado na última quinta-feira (27), enquanto tentava acender uma churrasqueira de tacho, no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara.

Após o acidente, ele foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa da Misericórdia de Santa Bárbara, onde ficou internado até Secretaria de Estado da Saúde conseguir um leito no hospital de Campinas para atendimento de queimados.

Ele será velado na manhã desta sexta-feira no Cemitério Parque dos Lírios, das 7h às 13h, quando será realizado o sepultamento.

Liminar

O Estado de São Paulo viabilizou a transferência após descumprir duas decisões liminares. A primeira liminar foi expedida no último domingo (30) e deu 24 horas para que o Estado realizasse a transferência.

Após o descumprimento da decisão, a Justiça de Santa Bárbara expediu outra ordem, na qual dava até 17h desta terça-feira (2) para a transferência, o que também não ocorreu.

A advogada da família entrou nesta quarta-feira (3) com uma ação de improbidade administrativa contra a administração estadual, para apuração do crime de desobediência à decisão judicial.

Outro lado

Questionado sobre a demora na transferência, o governo estadual enviou a seguinte nota:

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) lamenta profundamente o falecimento do paciente H. F. e se solidariza com seus familiares. A Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross) auxiliou na regulação do paciente para o Hospital Irmãos Penteado, referência para atendimento de queimados em Campinas.

Uma transferência não depende exclusivamente de disponibilidade de vagas, mas também de quadro estável que permita o deslocamento a outro serviço de saúde sem riscos ao paciente.

A Cross possui um sistema on-line que funciona 24 horas por dia e busca vagas disponíveis em diversas unidades de saúde (não apenas nos hospitais estaduais) na região de origem do paciente e com disponibilidade e capacidade para atender cada caso, priorizando os mais graves e urgentes. A Central é apenas um serviço intermediário entre os serviços de origem e de referência. Seu papel não é criar leitos, mas auxiliar na identificação de uma vaga no hospital mais próximo e apto a cuidar do caso.

Também por nota, a Prefeitura de Santa Bárbara se manifestou sobre o caso e lamentou a morte do jovem.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste lamenta profundamente o falecimento de Higor e apresenta suas condolências à família. O município ressalta ainda que tudo que estava ao alcance da gestão municipal – com atendimento em leito de UTI – foi oferecido ao paciente.

Na data do acidente, 27 de abril, o paciente foi atendido imediatamente no pronto-socorro da rede municipal. Logo em seguida, na mesma data, o paciente foi transferido para leito de UTI da Santa Casa – Hospital Santa Bárbara – nível de atenção mais qualificado existente para casos graves no Município.

Prontamente foi solicitada vaga em unidade especializada de queimados via Cross. Este serviço mais específico para casos deste tipo é mantido e gerenciado pelo Governo do Estado. Não havia disponibilidade de vagas naquela oportunidade.

Assim que a vaga foi disponibilizada pelo Governo do Estado e assim que o paciente apresentou condições estáveis para a transferência, a mesma ocorreu. Porém, ao chegar à unidade de referência em Campinas, o paciente não resistiu e faleceu.