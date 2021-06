Falta de valeta no Planalto do Sol prejudica motoristas

A falta de valeta na Avenida Tenente João Benedito Caetano, na altura do número 10, no Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste, incomoda o mecânico de manutenção Luciano José Barbosa, de 38 anos.

Devido à falta de uma valeta, a água se acumula na avenida e o pavimento está se deteriorando – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele não mora no local, mas utiliza a via com muita frequência. Barbosa conta que foi realizado um recapeamento em toda a avenida no início do ano, mas mesmo assim deixou de ser construída uma valeta no local, o que impossibilita o escoamento de água.

Com o passar do tempo, o asfalto tem afundado e a profundidade prejudica os veículos que transitam pela via. Além disso, os buracos formados contribuem para acumular água de chuvas.

“Tem lugar que a roda do carro acaba entrando. Uma vala precisava ser colocada no local evitar acidentes”, lamenta Barbosa, que também reclama da espera de seis meses para realização do serviço.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que a demanda foi encaminhada ao setor responsável para análise.

