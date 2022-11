Falta de semáforo em avenida oferece risco a pedestres em Santa Bárbara

Situação no cruzamento das avenidas São Paulo e da Amizade gera preocupação e reclamações

A falta de semáforo de pedestres no cruzamento entre as avenidas São Paulo e da Amizade, em Santa Bárbara d’Oeste, tem causado preocupação. De acordo com um comerciante da região, de 46 anos, que preferiu não se identificar, o problema dura mais de três meses por causa de um acidente que danificou o equipamento.

Acidente danificou o semáforo, que ainda não passou por reparos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“É um lugar com bastante fluxo de veículos e o pessoal que vai na farmácia não consegue atravessar. Eles [administração] já deveriam ter arrumado”, disse. O comerciante explicou ainda que a caixa de fiação do poste ficou aberta.

“É perigoso principalmente em horário de pico já que alguém pode ser atropelado”, disse. Ele falou que atravessa correndo, mas se preocupa principalmente com idosos e crianças.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que os cabos foram furtados e os conduítes ficaram danificados, o que impede a passagem de nova fiação.

De acordo com a administração, o setor responsável já deu início ao processo para consertar o equipamento.