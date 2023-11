Falta de professor faz alunos perderem aulas de educação física em Santa Bárbara

Alguns pais de alunos ouvidos afirmam que estudantes não estão tendo as aulas com frequência

Os alunos do Caic (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) Irmã Dulce, no Jardim Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste, estão perdendo as aulas de educação física por falta de professor.

Alguns pais de alunos ouvidos pelo LIBERAL afirmam que os estudantes não estão tendo as aulas com frequência. A mãe de uma aluna de 9 anos que estuda na escola diz que no horário da educação física os alunos são liberados para ficarem no campo ou quadra.

A escola Caic tem 957 alunos e apenas um professor de educação física – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Minha filha disse que na sala dela, eles podem brincar do que quiserem, mas não têm aula específica de educação física”, diz a mãe, que pediu para ter a identidade preservada.

Uma professora, que também pediu o anonimato, afirmou à reportagem que os alunos estão entediados. “Para determinadas turmas são oferecidas aulas extras de português e matemática, mas eles não querem isso, pois também precisam queimar energias”, relata.

Após ser procurado por vários pais para tratar do assunto, o vereador Kifu (PL) encaminhou requerimento à prefeitura pedindo informações sobre a carência de profissionais na escola. Ele questiona o que está sendo realizado nos horários que deveriam ser para as aulas de educação física e qual a grade necessária exigida pela Secretaria Municipal de Educação para a disciplina.

“O esporte é importante para todas as pessoas, principalmente na idade escolar. Estamos pedindo informações, pois entendemos que as aulas de educação física são tão importantes como as demais disciplinas apresentadas”, diz o parlamentar. “Tivemos a informação que a escola tem 957 alunos, mas conta com apenas um professor de educação física”, completa Kifu.

A prefeitura informou que a unidade escolar conta com professor de educação física. Mas em virtude de atender um grande número de alunos, o município já realiza os trâmites para ampliação do quadro de profissionais por meio de concurso público.