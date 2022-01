Falta de poda de árvores no Jardim Laranjeiras é alvo de reclamação

Moradora diz que pede poda desde 2018; uma árvore chegou a cair no dia 31, véspera de Ano Novo

Avenida Barretos no Jardim das Laranjeiras tem problema com podas de árvore – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Falta de poda em árvores da Avenida Barretos, na altura do número 502, no Jadim Laranjeiras, em Santa Bárbara d’Oeste, causa preocupação entre vizinhança. Na última sexta-feira, 31, umas das árvores caiu e danificou a fiação da via.

“O poste chegou a tombar [com a queda], os fios estão todos caídos, estragou toda minha cerca, estragou o poste da casa do meu tio. E agora, quem que vai arcar com esse prejuízo?”, indagou a autônoma Priscila Sgariboldi, de 33 anos, que tem um comércio na avenida.

Segundo ela, há anos que pede a poda preventiva das árvores, que já estão com o topo alto e, algumas, até comprometidas, como o caso da que caiu na véspera de ano novo.

Uma árvore chegou a cair no dia 31, véspera de Ano Novo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Eu tenho protocolo de 2018 e 2019. Essa mesma árvore que tombou aqui, ela chegou a quebrar um galho ano passado. Nós entramos em contato com vereador pedindo para vir aqui, para podar ela, porque ela tava muito perigosa, toda podre”, contou.

A autônoma disse que a árvore que caiu foi cortada, mas os troncos foram deixados na via. Segundo a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a demanda das podas foi encaminhada para o setor responsável para avaliação e providências.

