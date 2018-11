Falta de patrulha ameaça segurança de estudantes

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Estudantes estão reivindicando reforço no patrulhamento no entorno da Faculdade Anhanguera, em Santa Bárbara d´Oeste. Sem vagas disponíveis para deixar os carros próximos à guarita de entrada, eles têm de caminhar vários metros até chegar aos veículos e sentem-se vulneráveis com a situação. “Vários cursos terminam por volta das onze horas da noite e até chegar nos carros, muitas vezes caminhamos sozinhas”, relata a estudante Crislei Pichitelli de Souza.

A aluna relata que o medo da violência força as estudantes a estacionarem em locais proibidos e muitas foram multadas. Segundo ela, os espaços demarcados para motos e como “vaga rápida” não são usados e por isso acabam sendo ocupados.

Sobre as vagas de estacionamento, a prefeitura informa que a demanda foi encaminhada ao setor competente para averiguação e estudos. Quanto ao patrulhamento, a informação é que a Guarda Civil Municipal é responsável pela segurança dos prédios públicos e que apenas presta apoio à Polícia Militar, que é a responsável pela segurança pública.