Falta de coleta de lixo provoca transtornos para comerciantes em Santa Bárbara

Segundo moradores, serviço deixou de ser feito há quase uma semana no município

Alguns comerciantes vem reclamando da falta de coleta de lixo, que deixou de ser realizada há quase uma semana, em vários bairros de Santa Bárbara d’Oeste. Os sacos de lixos estão acumulados e causam mau cheiro.

Moradores reclamam do mau cheiro insuportável nas ruas do município – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A atendente de padaria Bruna Cabral Bezerra trabalha em um estabelecimento na Rua Aparecido Gonçalves de Faria, no Jardim Dona Regina, e afirma que a falta de coleta causa muitos transtornos.

“Trabalhamos com comida e o cheiro está insuportável”, lamenta.

José Roberto Modesto, proprietário de um depósito de bebidas na Rua Guaianazes, no Santa Rita, diz que alguns sacos de lixos amontoados espalham o mau cheiro por conta do vazamento de restos de alimentos.

A prefeitura informa que dois caminhões da coleta de lixo tiveram que passar por manutenção simultaneamente, o que provocou atrasos pontuais.

Hoje toda a frota está operando normalmente, porém a coleta deve ser normalizada até sábado.

O diretor do Consórcio Santa Bárbara d’Oeste, que faz a coleta de resíduos urbanos na cidade, Vinícius Ferencile afirma que no período de uma semana, um caminhão capotou e outros dois quebraram no sábado.

“Providenciamos a locação de mais veículos, que estão sendo trazidos de outro Estado e esperamos regularizar a demanda nos próximos dias”, afirma Ferencile.

Segundo ele, o contrato com a prefeitura vence em fevereiro, mas pretendem renová-lo. Ele afirmou que o pagamento está atrasado, no entanto não quis entrar em detalhes.

Ressaltou ainda que a falha na coleta foi por problemas pontuais devido às baixas dos caminhões e não tem relação com as pendências da administração.

“Os pagamentos estão sendo feitos parcelados e estamos mantendo o diálogo. A promessa é regularizar as pendências no começo do ano, devido ao aumento da arrecadação de impostos”, afirma.