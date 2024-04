Falta de auxiliar para acompanhar aluno autista faz mãe recorrer à polícia, em Santa Bárbara

A dona de casa Franciele Cristiana dos Santos procurou a Polícia Civil nesta semana para denunciar a falta de uma professora auxiliar para acompanhar o filho autista de 7 anos na ADI (Área de Desenvolvimento Infantil) Geraldo Rocha Campos, na Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste.

Unidade escolar prometeu fazer um relatório pedagógico para médica do garoto – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Secretaria de Educação informou que o aluno apresenta autonomia para a realização das atividades escolares, alimentação, higiene e locomoção.

Franciele disse que só decidiu registrar o boletim de ocorrência depois que a escola negou o acompanhamento, mesmo após apresentar o laudo de uma neuropediatra que atestou que a criança tem o TEA (Transtorno do Espectro Autista), caracterizado por atraso no desenvolvimento da linguagem expressiva e receptiva associada a déficits na inteiração/cognição social e padrão rígido de comportamento, muitas vezes regido de agressividade.

“A resposta que eu tive foi a de que o meu filho não precisa, pois é autista leve. Eles falaram que estão priorizando os autistas com grau alto, mas é um direito do meu filho ter essa auxiliar e no laudo dele fala que precisa”, relata a mãe.

A Secretaria de Educação de Santa Bárbara, por sua vez, destacou que, na tarde desta terça-feira (23) realizou uma reunião com o pai do garoto, com intuito de acolher a família e tratar sobre profissionais da educação especial.

De acordo com a pasta, ficou acordado que a professora de educação especial da unidade escolar fará um relatório pedagógico para a neuropediatra que acompanha a criança, sobre o seu desenvolvimento, e aguardará as orientações médicas.