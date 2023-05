Falta de assinatura adia votação sobre subsídio no transporte em Santa Bárbara

Sessão extraordinária foi realizada na última quinta-feira para tratar da proposta - Foto: Câmara de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

A falta das assinaturas do vereador Isac Motorista (Republicanos) ou de Celso Ávila (PV) no parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, impossibilitou a votação do projeto de lei 179/2023, que permite a destinação de R$ 2,5 milhões do Governo Federal como subsídio para o transporte coletivo de Santa Bárbara d’Oeste, durante sessão extraordinária da câmara, nesta quinta. Ambos não compareceram.

O projeto já contava com o parecer das outras comissões da Casa, no entanto, seriam necessárias pelo menos duas assinaturas no parecer da Comissão de Finanças, que tem apenas a assinatura do presidente, Arnaldo Alves (PSD).

Isac disse ao LIBERAL que recebeu o pedido de parecer somente nesta sexta e que tem cinco dias úteis para decidir se assina. “Não compareci à sessão, pois precisei de atendimento médico devido à uma crise de sinusite. Não vou decidir às pressas esse assunto, primeiro vou me reunir com os demais membros da comissão, depois com o jurídico da câmara e com meu advogado em São Paulo”, afirma.

Celso também justificou que faltou à sessão pois precisou levar seu filho ao médico. “Trata-se de uma situação que precisa ser analisada com calma.”

O vereador Bachin Júnior (MDB) enfatiza que a convocação da sessão extraordinária foi um acordo firmado entre os parlamentares na última terça, de que votariam o projeto assim que a audiência pública fosse concluída com a presença da secretária de Administração, Roberta Semmler.

No entanto, o presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB), se pronunciou que não seguiria com a votação sem todos os pareceres.

Nesta sexta, o prefeito Rafael Piovezan (MDB) protocolou ofício na câmara solicitando a convocação de nova sessão extraordinária na próxima segunda, com o objetivo da apreciação e votação do projeto.