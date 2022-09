Falta de água na Vila Dainese gera revolta em moradores

De acordo com moradores, problema começou quando abastecimento passou a ser responsabilidade de Santa Bárbara

A constante falta d’água na Vila Dainese, em Santa Bárbara d’Oeste, tem gerado reclamações entre os moradores da região. De acordo com eles, o problema começou há cerca de três anos, quando a responsabilidade do abastecimento no bairro deixou de ser de Americana.

“Todos os dias falta. Não vem cem por cento do tempo para nós, não sei se é porque o bairro é alto”, disse o aposentado Otávio Pessina, 78, morador da Rua São Pedro. De acordo com ele, só na semana passada faltou água de quinta a domingo.

A água chega durante a madrugada, entre às 4 e 5 horas, e, segundo os moradores, muitas vezes não é suficiente para encher as caixas das casas.

“Hoje [segunda] eu lavei a minha roupa, mas eu levantei às 5 horas. A água estava bem fraquinha, fui enchendo a máquina com muito sacrifício”, disse a aposentada Benedita Aparecida Mosca, 85, vizinha de Otávio.

A mudança de rotina também aconteceu no dia a dia da aposentada Rosana Pântano, de 71 anos. “Solta [a água] de madrugada e você é obrigado a levantar para fazer o serviço de casa”, disse.

Há alguns dias um grupo de moradores do bairro se reunião para ir até o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara para tentar solucionar o problema. De acordo com os entrevistados, o bairro teve água por três dias, mas o problema voltou.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que o DAE realiza obras, em fase de teste, de instalação de adutoras e setorização na distribuição de água nessa região.

O trabalho tem como objetivo aprimorar o sistema de abastecimento, reforçando pontos considerados críticos que são afetados por oscilações na distribuição, devido a imprevistos pontuais em períodos de alto consumo.

O DAE pediu a compreensão dos moradores e informou que segue com suas equipes empenhadas para o bom andamento das obras nessa fase.

