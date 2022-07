Falta d’água deve atingir vários bairros de Santa Bárbara nesta quinta

DAE serviços de reparo na parte interna de um reservatório do Jardim Amélia e a interligação desse sistema

O abastecimento de água em Santa Bárbara deve ser afetado nesta quinta-feira, devido a serviços de reparo na parte interna de um reservatório do Jardim Amélia e interligação desse sistema. As obras têm como objetivo melhorar o abastcimento nas regiões do Mollon e Amélia,

O fornecimento de água deve ficar prejudicado, das 7 às 18 horas na Cidade Nova 1 e 2, Pérola, Jardim Esmeralda, São Fernando, Distrito Industrial Antônio Zanaga, Cedros, Jacyra, Turmalinas, Ferrarezi, Santa Rosa 1 e 2, Europa, Chacará Barbosa, Frezzarin, Parque Planalto, Vila Dainese, Jardim Adélia, Jardim Amélia, Gerivá, Mollon, Monte Líbano, Brasilia, Pântano, Conjunto Roberto Romano, Rochelle, Laudissi, Olaria, Santa Alice, Vista Alegre, Distrito Industrial 1 e 2, Cidade Industrial, Loteamento Industrial e Loteamento Mamoré.

Os telefones para informações são 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 à meia-noite, ou por mensagens pelo WhatsApp: 99992-6848, das 8 às 16 horas.