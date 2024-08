Falta d'água afeta bairros da zona leste em Santa Bárbara - O Liberal

DAE de Santa Bárbara d’Oeste - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Bairros da zona leste de Santa Bárbara d’Oeste têm enfrentado, desde o fim de semana, falta d’água. Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município, regiões dos bairros Jardim Europa e Dona Regina foram afetadas.

O departamento informou, em nota, que houve problemas mecânicos e elétricos por conta do alto consumo com o tempo quente, na sexta-feira (23), e como consequência dos ventos fortes que atingiram a região no sábado (24), o que teria provocado quedas bruscas nos níveis de água dos reservatórios e oscilações no sistema elétrico que mantém o abastecimento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Os reservatórios seguem com níveis de água baixos e aguardam a recuperação total para normalizar o abastecimento, processo que poderá ocorrer de forma gradativa durante todo o dia desta segunda. O DAE segue com equipes empenhadas para a retomada do sistema de abastecimento dessa região da zona leste e solicita a compreensão da população com os transtornos que ocasionaram o imprevisto”, informou o departamento.

Além do Jardim Europa e do Dona Regina, o LIBERAL também recebeu relato de falta d’água no Jardim Esmeralda, também na zona leste. A reportagem questionou a Prefeitura de Santa Bárbara e o DAE sobre se há alguma previsão para a normalização do abastecimento e aguarda resposta.