Falsos policiais civis roubam celulares e fazem reféns

Três assaltantes, que se identificaram como homens do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil, roubaram celulares e R$ 300 em dinheiro do caseiro de um sítio localizado na Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste sábado (23).

De acordo com o depoimento de D.R.S.P., de 30 anos, e de sua esposa, D.F.F., 31, no Plantão Policial, eles chegavam ao local por volta das 21h, quando, antes de fecharem a porteira do sítio, foram abordados por três homens, que chegaram em um veículo sedan não identificado de cor prata. Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo as vítimas, o trio vestia coletes e distintivos da Polícia Civil e diziam ser do Deic. Os três estavam ali, ainda segundo as vítimas, para cumprir um mandado de prisão. Os bandidos imobilizaram o caseiro com algemas de nylon e o fizeram deitar no chão. Um dos homens mostrou o que seria o mandado para a esposa da vítima e, em seguida, os três efetuaram uma rápida busca dentro do carro e da casa do casal.

Durante todo o tempo em que ficaram sob poder dos supostos policiais civis, as vítimas eram questionadas sobre que horas o proprietário do imóvel, um empresário da cidade, chegaria ao local. Eles pediram também as chaves da casa principal do sítio e disseram que estavam procurando pelo empresário por um suposto crime de pedofilia.

Em determinado momento, a vítima foi colocada dentro do seu carro, enquanto a esposa foi trancada dentro da casa. Os bandidos então roubaram dois celulares da família, além de uma carteira com dinheiro e documentos, mas não conseguiram entrar na casa principal do sítio. Antes de irem embora, os assaltantes ordenaram que as vítimas não ligassem para a polícia e nem falassem sobre o ocorrido com ninguém, nem mesmo com o empresário.

Os bandidos deixaram o local em seguida. O caseiro conseguiu se livrar das algemas depois de um certo tempo, voltou para casa e constatou que ali também nada mais havia sido levado. De acordo com o caseiro do sítio, um dos bandidos mostrou uma carteira com o nome Moura, porém, ele não conseguiu visualizar mais nenhum detalhe.