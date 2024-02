Falha em transformador afeta abastecimento na zona leste de Santa Bárbara

Uma falha no transformador interno do sistema de bombas do Jardim Amélia, em Santa Bárbara d’Oeste, tem afetado o abastecimento da zona leste da cidade. Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a previsão é que a situação seja normalizada no fim da tarde desta terça-feira (13).

Esse sistema de bombas faz a distribuição de água para os reservatórios do Jardim Europa, Santa Rosa e parte do bairro Cidade Nova. Com isso, além desses locais e do Jardim Amélia, outros sete bairros estão com o abastecimento prejudicado: Chácara São Sebastião, Frezzarin, Santa Rosa 2, Parque Planalto, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda e São Fernando.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A equipe técnica segue, desde ontem [segunda-feira], empenhada a retomar a normalidade no sistema, com a instalação de um gerador. O DAE pede desculpas pelos transtornos e reforça que equipes estão trabalhando para solucionar o problema”, justificou a autarquia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Moradores reclamaram que estão há cerca de três dias sem água e têm dificuldades para entrar em contato com o departamento. Ainda assim, a autarquia destacou que os seus telefones estão à disposição para a população tirar dúvidas: 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Esse é o segundo problema no abastecimento da zona leste em menos de uma semana. No último domingo (11), o DAE informou que um rompimento de uma adutora também poderia prejudicar o fornecimento de água na região.