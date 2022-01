Faixas com ameaça a quem empinar moto chegam a Santa Bárbara

Três foram encontradas pelo LIBERAL nesta terça-feira, no Vista Alegre e no Romano; Polícia Civil investiga casos

As faixas com ameaça a quem empinar moto, que repercutiram em diferentes municípios, também chegaram a Santa Bárbara d’Oeste, onde são alvo de investigação da Polícia Civil. Três foram vistas pela reportagem na tarde desta terça-feira: duas no Vista Alegre – uma delas a 650 metros do 3º DP (Distrito Policial) – e outra no Romano.

Faixa na Rua Padre Victório Fregulia: moradores disseram que o barulho diminuiu – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Segundo os avisos, não se pode “chamar no grau”, que significa empinar moto, e nem “tirar de giro”, termo designado para a manobra que provoca a explosão do escapamento, barulho semelhante a uma arma de fogo.

Quem desrespeitar essa proibição está “sujeito a cacete”, de acordo com as faixas, que ainda dizem: “Se for pego roubando na quebrada, será cobrado à altura”.

As faixas seguem o mesmo modelo daquelas que viraram notícia na capital e também em outras cidades, inclusive próximas, como Campinas. As exigências foram atribuídas ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Na região, conforme o LIBERAL apurou, os avisos também teriam ligação com a facção.

Nesta terça, no Vista Alegre, havia uma na Avenida Antônio Moraes Barros e outra na Lázaro Gonçalves de Oliveira.

Um morador que preferiu não se identificar disse que a situação melhorou desde a instalação das faixas. “Deu uma parada”, afirmou o morador, que criticou motoqueiros que empinam moto. “Falta de respeito. E se atropela uma criança?”, indagou.

No Romano, a faixa estava na Rua Padre Victório Fregulia. “Melhorou muito, pelo menos o barulho. Está muito bom”, declarou uma moradora que pediu para não ser identificada.

A reportagem também apurou, junto a moradores, que faixas também chegaram a ser colocadas no bairro São Joaquim, em Santa Bárbara, e no Jardim Alvorada, em Nova Odessa. No entanto, já foram retiradas.

Polícia

Ao LIBERAL, o 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), corporação responsável por Santa Bárbara e Nova Odessa, informou que faixas com o mesmo teor foram retiradas no Vista Alegre em outra data.

“Foi prestado apoio para a Guarda Civil de SBO no momento da retirada das faixas, que foram apresentadas na Polícia Civil de SBO, para investigação”, comunicou.

Também procurada pela reportagem, a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) apontou que o 1º DP de Santa Bárbara apreendeu uma faixa em 29 de dezembro, na Rua Jorge Juventino de Aguiar, no Romano, e que a polícia trabalha “visando a identificação da autoria”.

A pasta ainda ressaltou que a Polícia Militar “acompanha os índices criminais de todo o estado e tem reforçado as ações nas regiões mencionadas”.