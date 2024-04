Faixa do Corredor Metropolitano deixará de ser exclusiva para ônibus em Santa Bárbara

Medida entra em vigor nesta quarta-feira, com a retirada das placas e a liberação da faixa

O uso da faixa do Corredor Metropolitano para ônibus deixará de ser exclusivo e passará a ser compartilhado com outros veículos. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste justificou, nesta terça-feira (9), que a iniciativa pretende otimizar a mobilidade urbana, melhorando o fluxo de trânsito e as conversões.

Corredor Metropolitano em Santa Bárbara: prefeitura justifica medida com ganho de mobilidade – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O trecho do Corredor Metropolitano a ser compartilhado no município segue pelas avenidas Conceição Martins Machado, Laura Machado e São Paulo, até a Avenida da Amizade, totalizando cerca de 6,2 km.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Com a liberação da faixa, atendendo ao pedido do prefeito Rafael Piovezan (PL), os motoristas que utilizam esse trecho terão mais facilidade de realizar as conversões tanto para a direita como para a esquerda e o fluxo de veículos seguirá com mais facilidade, representando um ganho na mobilidade urbana”, comentou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil barbarense, Rômulo Gobbi.

A medida entra em vigor já nesta quarta-feira (10) com a retirada das placas e a liberação da faixa. Se observada a demanda de acesso somente para ônibus no trânsito, a ação será reavaliada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O LIBERAL constatou que o projeto, que começou no início dos anos 2000, tinha a proposta de criar vias exclusivas de ônibus e uma infraestrutura para passageiros que pudesse interligar de maneira mais rápida e eficiente as principais cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas, na prática, a estrutura está subutilizada tanto em Santa Bárbara como Americana.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No entanto, no restante da região – Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas –, por onde o corredor se estende, se observa uma movimentação maior de ônibus e passageiros.