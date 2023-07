A atração está exposta gratuitamente no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara, onde fica até o dia 23

A exposição Mundo Jurássico já está instalada no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A atração gratuita fica no empreendimento até o próximo dia 23 e conta com réplicas em tamanho real de diversas espécies, que têm movimento e emitem som.

Ao todo são 13 réplicas, entre elas tiranossauro rex, espinossauro, braquiossauro, dilofossauro, pterossauro, velociraptor e gigantossauro. Além da cenografia, duas réplicas de ovos de dinossauro estão expostas.

Exposição Mundo Jurássico tem réplicas em tamanho real de dinossauros – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os visitantes ainda podem participar de experiência imersiva com o dilofossauro ou uma aventura em realidade virtual, opções pagas da atração que ficam ao lado da loja temática do Mundo Jurássico, em frente ao Coco Bambu.

As réplicas possuem placas informativas sobre cada espécie, preparadas por um grupo de especialistas em dinossauros do Instituto de Geologia da UMAM (Universidade Mexicana).

A exposição tem sido bem recebida. A família do bombeiro civil Natan Silva, 32, foi surpreendida. “Animou o passeio, as crianças estão felizes e até nós viramos meio crianças, né?”, se divertiu.

O massoterapeuta Samuel Barbosa, 57, foi ao shopping para levar o neto Noah, de dois anos, para ver os dinossauros. Ele soube da exposição quando foi almoçar no empreendimento no início da semana e decidiu levar o pequeno para uma visita.

“Ele adora. Eu acho que todos esses [dinossauros] ele tem em casa”, contou.