Explosão em casa de fogos de Santa Bárbara deixou jovem ferido com queimaduras

Segundo Corpo de Bombeiros, vítima trabalha no local e teria tido 80% do corpo queimado; ele foi socorrido

Loja de fogos de artifício na Rua Limeira ficou destruída - Foto: Cristiani Azanha/Liberal

Um incêndio destruiu uma casa de fogos de artifício e provocou explosões no início da noite desta sexta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, um funcionário do local, de 27 anos, se feriu com gravidade. Ele teve 80% do corpo queimado.

O estabelecimento Fogos Sartori fica na Rua Limeira, via bastante movimentada no Jardim Pérola, e entre residências. Segundo a prefeitura, o local funcionava de maneira regular.

O incidente ocorreu pouco antes das 18h, assustou vizinhos e foi filmado por populares. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram um fogo intenso e a explosão de fogos de artifício por cerca de 15 minutos. Houve quem relatasse ter ouvido a explosão em bairros vizinhos.

O prédio onde funcionava a casa de fogos ficou destruído. Um cilindro de gás e restos de tijolos foram arremessados a uma distância de cerca de 50 metros.

O aposentado João Antonio Barbosa, que é vizinho ao estabelecimento, estava na garagem de casa quando ouviu a explosão. O telhado da garagem ficou comprometido.

“Achei que eles estavam testando algo, quando percebi que o negócio estava feio na rua, corri para casa. Minha sogra, que mora no fundo, tem 76 anos, mas não estava em casa. fez uma cirurgia recente e por sorte tinha saído para ir à casa da outra filha”, contou o aposentado.

Segundo o tenente Guilherme Ribeiro de Carvalho, do Corpo de Bombeiros, a informação inicial era de que a explosão teria ferido três pessoas. Porém, quando a equipe chegou ao local, havia apenas uma vítima.

“Quando chegamos, identificamos uma vítima que foi imediatamente socorrida”, disse o bombeiro. O funcionário ferido foi socorrido ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos. Até o fechamento desta reportagem, não havia informação sobre o estado de saúde dele.

“Equipes de Santa Bárbara d’Oeste fizeram o combate do incêndio com o apoio de Americana e Nova Odessa. Alguns imóveis vizinhos tiveram pequenos danos como rachaduras, mas aparentemente não foram comprometidos”, afirmou o tenente.

Como medida de segurança, os bombeiros retiraram os botijões de gás das residências vizinhas.

Segundo informações da Prefeitura de Santa Bárbara, o local tinha alvará para funcionar e estava com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) válido. “Vamos trazer uma retroescavadeira para retirar os escombros”, informou o coordenador da Defesa Civil, Paulo Rogério de Barros.