Exigências dificultam vacinação de deficientes em Santa Bárbara

As exigências para deficientes serem vacinados contra a Covid-19, em Santa Bárbara d’Oeste, têm causado dificuldades a moradores. Há reclamação sobre a necessidade de que os portadores de deficiência recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada), algo que nem todos estão aptos, como os de renda maior.

Vitor Mangegali, empresário, 34, tem um irmão com deficiência permanente, Rafael Mangegali, 30. Vitor procurou a reportagem para relatar a situação de Rafael.

“Qualquer deficiente que não tiver renda baixa não pode ter o BPC. É o caso do meu irmão, que tem uma renda um pouco maior, que é por conta da esposa dele”.

O empresário levou o irmão em posto de vacinação, com documentação em mãos. “Me disseram que se não tiver a carteirinha da comorbidade, não muda nada. Tem pessoas com deficiência inferior a dele e por ter renda menor, acaba conseguindo”.

Vitor ligou na Secretaria de Estado da Saúde. “Disseram que cada município tem autonomia para mudar a regra”. Ele lamenta a situação. “É triste, sempre moramos em Santa Bárbara. Queremos algo tão simples, que está ali, e não sabemos para quem gritar”.

Questionada, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara diz seguir as diretrizes do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

A Comissão de Representação e Acompanhamento da Imunização contra Covid-19, formada pelos vereadores Bachin Júnior (MDB), Esther Moraes (PL) e Nilson Araujo (PSD), emitiu nota na semana passada e falou sobre o tema.

A comissão indicou à Secretaria Municipal de Saúde o direcionamento das doses de vacinas não utilizadas no final do dia para o grupo de pessoas com deficiência permanente de todas as idades, sem a necessidade de comprovar o recebimento do Benefício de Prestação Continuada.

Segundo os vereadores, esse grupo tem sido o único em que é necessária a comprovação de renda para receber a vacina, ainda que nem todas as pessoas com deficiência recebam o benefício. O LIBERAL questionou a prefeitura sobre a indicação, mas não recebeu resposta.