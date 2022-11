Excesso de entulho em ecoponto provoca reclamações em Santa Bárbara

Problema ocorre entre a Rua Mombuca e a Estrada do Pedroso, no Jardim Planalto do Sol 2

Entulho é depositado no local e moradores pedem por soluções - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O acúmulo de entulhos no ecoponto entre a Rua Mombuca e a Estrada do Pedroso, no Jardim Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara d’Oeste, tem causado incômodo e revolta entre os moradores. De acordo com uma dona de casa, de 70 anos, que mora ao lado e preferiu não se identificar, o local não recebe limpeza há meses.

“Faz muito tempo que não tiram [o entulho] e todo o dia, de segunda a sábado vem gente jogar lixo, entulho, colchão velho. Já está uma montanha”, disse. Segundo ela, a falta de limpeza atrai animais peçonhentos como ratos e escorpiões. “É do lado de uma unidade de saúde e isso é muito complicado”, disse. A mulher acredita que o local está sob os cuidados de uma empresa terceirizada.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada sobre os problemas no local e informou que o ecoponto do Planalto do Sol é administrado pelo Inprres (Instituto de Pesquisa e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos). As limpezas ocorrem conforme a demanda local. A próxima está programada para os próximos dias.

