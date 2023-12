Exame descarta caso de febre maculosa no Rock Fest, em Santa Bárbara

Após resultado de exame, uma moradora de Santa Bárbara d’Oeste teve descartada a possibilidade de ter contraído febre maculosa.

Ela deu entrada, no dia 29 de agosto deste ano, em um hospital particular com suspeita da doença e relatou que encontrou um carrapato-estrela grudado ao seu corpo depois de ter ido, no dia 25 daquele mês, a um show do Santa Bárbara Rock Fest 2023, no Complexo da Usina Santa Bárbara.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (14) pela prefeitura, que não deu detalhes de quando o resultado saiu até o fechamento desta matéria.

Em agosto, quando o caso se tornou público, a administração destacou que todos os procedimentos necessários para evitar carrapatos no recinto da festa foram tomados.

O LIBERAL constatou, durante cobertura dos três dias do evento, a existência de pelo menos duas placas indicando a presença do carrapato-estrela.

Segundo a prefeitura, a ocorrência de casos relacionados à Febre Maculosa “são raríssimos, inclusive na história recente” do Rock Fest.