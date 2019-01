Ex-vereador Jacir Furlan morre aos 75 anos

O ex-presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Jacir Furlan, morreu nessa quarta-feira, aos 75 anos. Vereador por três mandatos, ele foi vítima de uma parada cardíaca. A câmara decretou luto oficial de três dias.

Furlan foi vereador por três mandatos: de 1973 a 1977, 1983 a 1988 e de 1989 a 1992. Foi presidente no biênio 1987-1988. Foto: Divulgação

Em fevereiro de 1996, Furlan recebeu da câmara a Medalha Dona Margarida. A honraria é entregue a cidadãos que prestaram relevantes trabalhos para o desenvolvimento da cidade.

Em setembro de 2011, quando a Câmara de Santa Bárbara completou 142 anos, 12 ex-vereadores que atuaram durante a 30ª e 31ª legislaturas foram homenageados. Furlan estava entre eles.

Segundo a filha do ex-parlamentar, Fabiane Furlan, ele enfrentava alguns problemas de saúde. Ontem à tarde, ele estava em uma clínica de Americana quando passou mal. O falecimento ocorreu às 17h30. O velório acontece a partir das 7 horas desta quinta-feira no Velório Berto Lira. O sepultamento está previsto para às 16h no Cemitério Campo da Ressurreição.