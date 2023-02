Ex-servidor é condenado por desvio de morfina do PS Edison Mano

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste condenou, na semana passada, um ex-servidor a dois anos e quatro meses de reclusão. A pena foi substituída pela prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

O réu foi responsabilizado pelo desvio de 50 ampolas de morfina da farmácia do Pronto-Socorro Edison Mano. A defesa do ex-servidor não foi localizada. Ele havia recebido o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), entre abril de 2019 e janeiro de 2020, o ex-servidor, que na época atuava como agente de administração, subtraiu o medicamento, além de 21 pastas, 21 lâmpadas e um livro, avaliados no valor total de R$ 971.

Um funcionário da unidade, ouvido no processo como testemunha, alega que após perceber o desaparecimento do medicamento, verificou as câmeras de segurança e constatou que o réu havia subtraído as caixas de morfina.

Ele alegou ainda que o acusado era funcionário da manutenção e estranhou a ida do réu até o local, já que o fato narrado ocorreu num sábado, sendo que somente trabalhava de segunda à sexta-feira.

O medicamento subtraído é substância entorpecente que precisa de receita médica, por isso sua venda no mercado ilegal é mais cara.

Em depoimento à polícia, o réu confessou que se apropriou do medicamento para usá-lo, pois era usuário de entorpecentes, e como estava em abstinência não conseguiu se controlar.

DEFESA. Durante o processo, a defesa enfatizou que o réu confessou a subtração das ampolas e demonstrou arrependimento pela única infração funcional e criminal em toda sua vida, e efetuou a devida reparação.

Com relação aos furtos na unidade de saúde, a prefeitura informou em nota que servidor foi desligado do quadro da administração em 2020.