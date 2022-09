Ex-primeira dama de Santa Bárbara, Ignes Bianchi Romano morre aos 94 anos

Viúva de Romaninho estava internada desde a madrugada no Vera Cruz, em Campinas, por conta de um AVC

A ex-primeira dama de Santa Bárbara d’Oeste Ignes Bianchi Romano morreu aos 94 anos, na noite deste domingo (11), vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ignes estava internada desde a madrugada do último sábado (10), no Hospital Vera Cruz, em Campinas. Ela era viúva do ex-prefeito Isaías Hermínio Romano, o Romaninho. Ela deixa quatro filhos: Édson, Luiz Alberto, Jorge Luís e Isaías Júnior, além de seis netos e sete bisnetos.

Ignes Bianchi Romano, ex-primeira dama de Santa Bárbara d’Oeste, morre aos 94 anos – Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

O velório acontece na Igreja Batista Memorial, no Centro de Santa Bárbara e, o sepultamento está previsto para ser realizado às 15h30 no Cemitério Campo da Ressurreição.

“Minha avó foi um grande exemplo de força, determinação e superação. Uma mulher que lutou, principalmente, pelos filhos e por toda a família. Apesar de parecer uma mulher delicada, sempre foi muito forte. Vai deixar saudades e nunca será esquecida”, comentou uma das netas ao LIBERAL, Lanna Vaughan Romano, de 38 anos, que disse, ainda, que a avó completaria 95 anos no próximo dia 30.

Durante a vida política de Romaninho, Ignes atuou como presidente do Fundo Social de Solidariedade do município em dois mandatos: de 1977 a 1983 e de 1989 a 1992. Ela foi homenageada, em 1992, ao ter seu nome no Ceman (Centro Municipal de Amparo ao Menor), localizado na Praça Antonio Boldrin. Ela também recebeu o título de cidadã barbarense, em 1995.

O ex-prefeito Romaninho morreu no dia 7 de maio de 2012 também por conta de um AVC. Ele tinha 85 anos.