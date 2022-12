Ex-prefeito de Santa Bárbara, Álvaro Alves Correa morre aos 82 anos

Além de político, o também professor esteve à frente do município entre 2001 e 2004

Álvaro Alves Correa venceu as eleições municipais do ano 2000 – Foto: Arquivo / LIBERAL

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Álvaro Alves Correa morreu na noite de terça-feira (6), aos 82 anos. Ele venceu as eleições municipais no ano 2000 e governou o município entre 2001 e 2004. Também foi conhecido pela carreira como professor no município, além de vereador.

O velório está previsto para começar às 8h desta quarta-feira (7), no Velório Araújo-Orsola. O sepultamento sairá às 15h30 para o Cemitério Campo da Ressureição.

Álvaro era casado com Magali Maluf Alves Corrêa e deixa os filhos Gabriela, Rosemary e Álvaro Junior.