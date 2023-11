Ex-patrulheiro da Guarda Municipal de Santa Bárbara morre em acidente de moto

O ex-patrulheiro da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste, Clayton Roberto da Silva Almeida, de 38 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (7), após se envolver em um acidente de moto no Planalto do Sol, no município barbarense.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro, quando foram informados por populares que, por volta de 0h20, um homem bateu com a moto, uma Honda CG Fan 150, em um poste na Avenida Antônio Pedroso, esquina com a Rua Araçatuba.

Clayton bateu com a moto em um poste na Avenida Antônio Pedroso e não resistiu aos ferimentos – Foto: Divulgação

Imediatamente os guardas se dirigiram ao local do acidente, onde encontraram Clayton caído no chão ainda com vida. Os bombeiros foram acionados e socorreram a vítima ao Pronto-Socorro Edson Mano, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município como homicídio culposo na direção de veículo automotor e as causas serão apuradas pela Polícia Civil.

O corpo de Clayton foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para exames e, até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre velório ou sepultamento.