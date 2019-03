Ex-amantes se envolvem em acidente de trânsito em SB

Um casal de ex-amantes se envolveu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (10), em Santa Bárbara d’Oeste. Enquanto o empresário de 48 anos acusa a mulher, uma vendedora de 27, de ter jogado o carro contra a sua moto, ela diz que o freio do veículo falhou. O caso foi registrado como lesão corporal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu por volta das 20h40 na Rua Portugal, no Jardim Europa. O registro policial traz apenas a versão do homem, na condição de vítima, apontando que a mulher não aceitaria o fim do relacionamento. Foto: Reprodução / Google Street View

Ainda de acordo com o documento, a vendedora teria jogado o carro em cima da moto, provocando a queda da vítima, que fraturou o pé, trincou o nariz e teve diversas escoriações. Depois, a condutora teria perdido o controle do veículo e colidiu contra uma árvore.

Ao LIBERAL, o empresário afirmou que teve um caso com a mulher enquanto era casado. Ela teria pressionado para que ele separasse e, diante da recusa, teria enviado mensagens para a esposa do homem, que pediu o divórcio.

“Eu decidi cair fora. Me afastei dela, não tive mais contato, um ano e seis meses já. Ela começou a ligar pra mim, ligou no meu comércio, eu ignorei de novo. Aí estava na casa da minha ex-mulher, ver como estava a minha filha e vi que ela estava me seguindo. Me fechou com o carro, eu chamei ela de doida. (…) Ela jogou o carro na minha moto, me jogou para longe. Ela tentou tirar a minha vida porque eu não queria ter um relacionamento com ela mais”, afirmou o homem.

Segundo o boletim, a mulher ainda foi atingida na cabeça por uma pedra lançada por populares, sendo que precisou ser socorrida no Pronto-Socorro Edson Mano. “Eu disse que ela tentou me matar, mas não vi quem foi (que jogou as pedras). Deve ter sido populares. Não vi porque desmaiei depois”, disse o empresário.

OUTRA VERSÃO

Em entrevista ao LIBERAL, a vendedora afirmou que ainda mantinha um relacionamento com o homem, mas que não queria mais. Ela contou que encontrou com ele ontem à noite para pegar a chave da sua casa. O acidente teria ocorrido depois disso.

“Eu não joguei o carro em cima dele. A hora que bateu na traseira da moto, eu não sei se o carro morreu e não freou. Estava na mesma rua que eu e bati na traseira dele, tanto que joguei o carro para esquerda e bati na árvore. É uma rua com descida. Bem na hora que eu entrei o carro foi com tudo e na hora que eu bati na traseira, que eu tentei parar, o freio não obedeceu”, apontou a vendedora.

A mulher diz ainda que foram familiares do empresário que jogaram pedras contra ela. Já sobre as mensagens para a esposa, ela afirma que encaminhou um áudio de uma outra suposta amante do homem, o que teria provocado o rompimento.

Ambos foram informados na delegacia sobre o prazo de seis meses para representação criminal.